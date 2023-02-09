Гендиректор «Зенита» отказался комментировать возможный переход Ренана в «Реал»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможную продажу бразильского защитника Роберта Ренана. По слухам, в услугах 19-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал».
«Сливочные» в восторге от выступления Ренана на молодежном Кубке Америки в составе сборной Бразилии и готовы предложить «Зениту» компенсацию в размере 40 млн евро. Медведев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию.
«Получал ли «Зенит» предложение от «Реала» по Ренану? Слухи не комментируем», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Ренан пополнил состав «Зенита» в январе текущего года. Футболист перешел в стан сине-бело-голубых бесплатно в рамках обмена форварда Юри Алберто в «Коринтианс».