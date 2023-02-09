Россияне оказались рекордсменами по числу оформленных финских виз в 2022 году

Согласно статистическим данным, только в июле 2022 года россияне отправили более 17 тысяч заявок на получение финской визы. Этот показатель в три раза превысил показатели 2021 года. Предполагается, что данное явление обусловлено снятием ограничений, направленных на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.