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Россияне оказались рекордсменами по числу оформленных финских виз в 2022 году

Общество
Россияне оказались рекордсменами по числу оформленных финских виз в 2022 году

Граждане России оформили наибольшее количество финских виз в 2022 году. Об этом заявили представители Министерства иностранных дел Финляндии. По их словам, россияне стали рекордсменами, опередив граждан других государств.

Согласно статистическим данным, только в июле 2022 года россияне отправили более 17 тысяч заявок на получение финской визы. Этот показатель в три раза превысил показатели 2021 года. Предполагается, что данное явление обусловлено снятием ограничений, направленных на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.
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