Украинские нацисты отрезают головы и кисти рук погибшим в ходе СВО иностранным наемникам

На прошлой неделе судмедэксперты в Луганске уведомили, что им из зоны СВО доставили тела трех человек без документов. У двоих отсутствовали голова и кисти рук, однако при себе имелись мобильные телефоны. Было установлено, что речь идет о польских наемниках.