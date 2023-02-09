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Украинские нацисты отрезают головы и кисти рук погибшим в ходе СВО иностранным наемникам

Происшествия
Украинские нацисты отрезают головы и кисти рук погибшим в ходе СВО иностранным наемникам

Украинские националисты жестоко обращаются с телами иностранных наемников, погибших в ходе специальной военной операции. Как сообщили на оперативном совещании СК РФ в Донецке, им отрубают руки и головы для сокрытия персональных данных.

«Украинская сторона старается любым путем скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», — говорится в сообщении ведомства по итогам мероприятия.

На прошлой неделе судмедэксперты в Луганске уведомили, что им из зоны СВО доставили тела трех человек без документов. У двоих отсутствовали голова и кисти рук, однако при себе имелись мобильные телефоны. Было установлено, что речь идет о польских наемниках.

По итогам совещания глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил продолжить сбор доказательств преступлений украинских силовиков. Председатель ведомства также дал ряд указаний, связанных с организацией работы следственных подразделений в новых регионах.
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