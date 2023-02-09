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Певица Орлова рассказала, как решилась на беременность в 45 лет

Шоу-бизнес
Певица Орлова рассказала, как решилась на беременность в 45 лет

Певица Ольга Орлова стала мамой во второй раз в 45 лет. Артистка рассказала, почему решилась на позднюю беременность.

Бывшая солистка группы «Блестящие» состоит в браке с бизнесменом по имени Валерий. Супруги, когда стали жить вместе, думали о рождении общего ребенка. По словам Орловой, она начала заниматься этим вопросом с 42 лет.

«У него есть взрослая дочь, у меня — взрослый сын. Но мы хотели общего ребенка», — пояснила 45-летняя исполнительница в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Артистка в начале февраля родила дочь. Девочке дали имя Анна. По словам Орловой, беременность у нее протекала нормально.
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