Певица Орлова рассказала, как решилась на беременность в 45 лет

Певица Ольга Орлова стала мамой во второй раз в 45 лет. Артистка рассказала, почему решилась на позднюю беременность.
Бывшая солистка группы «Блестящие» состоит в браке с бизнесменом по имени Валерий. Супруги, когда стали жить вместе, думали о рождении общего ребенка. По словам Орловой, она начала заниматься этим вопросом с 42 лет.
«У него есть взрослая дочь, у меня — взрослый сын. Но мы хотели общего ребенка», — пояснила 45-летняя исполнительница в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».
Артистка в начале февраля родила дочь. Девочке дали имя Анна. По словам Орловой, беременность у нее протекала нормально.