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Песков высказался о публикации «разговора» якобы Путина с бывшим главой ЛНР Плотницким

Политика
Песков высказался о публикации «разговора» якобы Путина с бывшим главой ЛНР Плотницким

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал достоверность опубликованного разговора бывшего главы Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого с российским лидером Владимиром Путиным от 2017 года.

По словам пресс-секретаря президента РФ, он не может подтвердить или опровергнуть, действительно ли это диалог между экс-руководителем ЛНР и главой российского государства. Однако там нет ни одного высказывания про вооружение, заметил Песков.

Ранее сообщалось, что в Гааге прошла пресс-конференция по новым результатам расследования Совместной следственной группы по делу малайзийского Boeing, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17.
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