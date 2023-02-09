Песков высказался о публикации «разговора» якобы Путина с бывшим главой ЛНР Плотницким

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал достоверность опубликованного разговора бывшего главы Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого с российским лидером Владимиром Путиным от 2017 года.
По словам пресс-секретаря президента РФ, он не может подтвердить или опровергнуть, действительно ли это диалог между экс-руководителем ЛНР и главой российского государства. Однако там нет ни одного высказывания про вооружение, заметил Песков.
Ранее сообщалось, что в Гааге прошла пресс-конференция по новым результатам расследования Совместной следственной группы по делу малайзийского Boeing, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17.