Оренбурженка отсудила у «Яндекс.Такси» 150 тысяч рублей

Оренбургский областной суд отказал в апелляционной жалобе ООО «Яндекс.Такси». Компания хотела оспорить постановление суда о взыскании с нее 150 000 рублей в пользу пострадавшей жительницы Оренбурга.
Как пишет интернет-издание Prooren.ru, дама вызвала авто через приложение «Яндекс.Такси». Таксист доставил заказчицу по указанному адресу. Не дождавшись, когда клиентка выйдет из машины, шофер поехал вперед.
В итоге женщина упала и получила повреждения средней степени тяжести, как показала экспертиза. Пострадавшая подала в суд с целью взыскать с «Яндекс.Такси» возмещение морального вреда. Суд удовлетворили ее иск и обязал ответчика уплатить гражданке 150 000 рублей.
Сотрудники «Яндек.Такси» решили оспорить это постановление. Они заявили, что оказывали только информационные услуги, а непосредственно к перевозке отношения не имеют. Но областной суд отклонил их доводы и оставил прежнее решение в силе.