Диетолог Гинзбург рассказал о пользе тыквенных семечек для мужской половой системы

Медик рассказал, что курсовой прием селена и коэнзима Q10 пациентами старше 70 лет, которые перенесли инфаркт миокарда, продлевало жизнь до пяти лет. Он рекомендовал употреблять около двух столовых ложек тыквенных семечек в день по пять раз в неделю.