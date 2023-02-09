Диетолог Гинзбург рассказал о пользе тыквенных семечек для мужской половой системы

Употребление тыквенных семечек положительно сказывается на интимной мужской жизни. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Это происходит из-за содержания цинка в продукте. Именно это вещество делает тыквенные семечки полезнее подсолнечных и любых других.
«Цинк необходим для нормального функционирования мужской и женской половой сферы. Особенно мужской», — написал диетолог в своем блоге на платформе «Дзен».
Благодаря цинку обеспечивается нормальный уровень тестостерона, а также воспроизводство семенной жидкости и подвижность сперматозоидов. Кроме того, в тыквенных семечках содержится селен, защищающий организм от атеросклероза.
Медик рассказал, что курсовой прием селена и коэнзима Q10 пациентами старше 70 лет, которые перенесли инфаркт миокарда, продлевало жизнь до пяти лет. Он рекомендовал употреблять около двух столовых ложек тыквенных семечек в день по пять раз в неделю.