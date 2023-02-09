СК заочно обвинил экс-министров обороны Украины в координации агрессии против Донбасса

Сотрудники Следственного комитета России заочно обвинили экс-министров обороны Украины Михаила Коваля и Валерия Гелетея в «координации военной агрессии против жителей Донбасса». Речь идет о событиях 2014 года, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Следователи проанализировали документы, а также показания многочисленных свидетелей и потерпевших, после чего зафиксировали данные о причастности высокопоставленных чиновников Министерства обороны Украины к преступлениям против мирных жителей Донбасса. В уголовном деле фигурирует информация о гибели 700 человек и ранении не менее 500 их соотечественников.
В тот период именно Гелетей руководил обстрелами и авиаударами по территориям ДНР и ЛНР, подчеркнули в ведомстве. Также заочное обвинение было предъявлено командиру 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко.