СК заочно обвинил экс-министров обороны Украины в координации агрессии против Донбасса

Следователи проанализировали документы, а также показания многочисленных свидетелей и потерпевших, после чего зафиксировали данные о причастности высокопоставленных чиновников Министерства обороны Украины к преступлениям против мирных жителей Донбасса. В уголовном деле фигурирует информация о гибели 700 человек и ранении не менее 500 их соотечественников.