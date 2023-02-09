Песков: Кремль ознакомился с публикацией журналиста Херша про акт саботажа против «СП»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расследование американского журналиста Сеймура Херша по поводу терактов на газопроводах «Северный поток».
По словам пресс-секретаря российского лидера, Кремль ознакомился с соответствующим материалом. Весь мир должен узнать правду о том, кто инициировал эти теракты, подчеркнул Песков.
«Некоторые моменты можно оспаривать, некоторые моменты нуждаются в доказательствах, но она примечательна глубиной анализа и стройностью изложения», — объяснил он.
Стоит отметить, что подрывы произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. На трубах российских газопроводов в трех местах были обнаружены утечки.