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Песков: Кремль ознакомился с публикацией журналиста Херша про акт саботажа против «СП»

Политика
Песков: Кремль ознакомился с публикацией журналиста Херша про акт саботажа против «СП»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расследование американского журналиста Сеймура Херша по поводу терактов на газопроводах «Северный поток».

По словам пресс-секретаря российского лидера, Кремль ознакомился с соответствующим материалом. Весь мир должен узнать правду о том, кто инициировал эти теракты, подчеркнул Песков.

«Некоторые моменты можно оспаривать, некоторые моменты нуждаются в доказательствах, но она примечательна глубиной анализа и стройностью изложения», — объяснил он.

Стоит отметить, что подрывы произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. На трубах российских газопроводов в трех местах были обнаружены утечки.
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