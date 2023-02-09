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Певица Ольга Орлова сравнила беременность в 23 года и 45 лет

Шоу-бизнес
Певица Ольга Орлова сравнила беременность в 23 года и 45 лет

Певица Ольга Орлова в начале февраля стала мамой во второй раз. Она рассказала, чем отличалась ее беременность в 23 года и 45 лет.

Артистка отметила, что в обоих случаях у нее был токсикоз. Но при поздней беременности он был легким, подметила исполнительница.

«Потом я шесть месяцев просто порхала. Я действительно чувствовала себя очень хорошо. У меня состояние просто другое», — поделилась ведущая в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

При этом Орлова не скрывает, что во время второй беременности испытала сложности из-за лишнего веса. По словам звезды, ей стало физически тяжело из-за прибавленных килограммов: «отваливалась» спина, болела поясница, были отеки и одышка.

О беременности экс-солистки «Блестящих» стало известно осенью прошлого года. Артистка в начале месяца родила дочь, которую назвала Анной.
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