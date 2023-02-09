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В Кремле отреагировали на просьбы Зеленского поставить западные истребители на Украину

Армия
В Кремле отреагировали на просьбы Зеленского поставить западные истребители на Украину

Просьбы президента Украины Владимира Зеленского к британским властям отправить Киеву истребители воспринимается как растущая вовлеченность в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что поставки западного оружия только затягивают украинский конфликт и делают его более болезненным.

«Эти действия не изменят ничего на Украине, лишь сделают ей хуже», — добавил Песков.

Кроме того, он отметил, что оружие НАТО не сможет повлиять на исход специальной военной операции, цели которой будут достигнуты.
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