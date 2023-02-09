Аналитик Нейжмаков подметил любопытную деталь в речи Зеленского в Лондоне

Речь украинского лидера Владимира Зеленского перед британскими парламентариями отметилась одной довольно любопытной деталью. Что конкретно сделал политик, рассказал директор по аналитическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков.
Президент Украины 8 февраля совершил официальный визит в Лондон, где попросил главу Правительства Соединенного Королевства Риши Сунака отправить Киеву истребители для борьбы с российской армией в ходе СВО. Однако, как отметил эксперт в эфире радио Sputnik, занимательным в выступлении Зеленского было то, что за помощь Украине он поблагодарил бывшего руководителя британского кабмина Бориса Джонсона.
«То, что Сунак некоторые подвижки в сторону Зеленского сделал – это еще и попытка отвлечь внутреннюю аудиторию от проблем, которые есть в самой Великобритании», – отметил Нейжмаков.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин будет помогать Киеву столько, сколько потребуется. При этом уточнил, что помощь будет, в том числе, военная.