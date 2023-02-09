Аналитик Нейжмаков подметил любопытную деталь в речи Зеленского в Лондоне

Президент Украины 8 февраля совершил официальный визит в Лондон, где попросил главу Правительства Соединенного Королевства Риши Сунака отправить Киеву истребители для борьбы с российской армией в ходе СВО. Однако, как отметил эксперт в эфире радио Sputnik, занимательным в выступлении Зеленского было то, что за помощь Украине он поблагодарил бывшего руководителя британского кабмина Бориса Джонсона.