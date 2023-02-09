Аналитик назвал условие для прямого вмешательства Польши в боевые действия на Украине

Варшава может перейти к непосредственному вмешательству в боевые действия на территории Украины, заявил военный эксперт Александр Перенджиев.
В комментарии для издания «Лента.ру» он отметил, что поводом для такого шага могут стать новые успехи российских военных в рамках спецоперации, а также негласный приказ Вашингтона.
Более того, как подчеркнул собеседник журналистов, у Польши есть собственные планы на захват западных регионов Украины.
«Польша уже считает часть территории Украины своей. Хоть широко это и не озвучивается, но мы знаем о подобных заявлениях. Есть даже конфликт на этой почве военнослужащих Украины и Польши», — рассказал Перенджиев.
На этом фоне аналитик подчеркнул, что Россия готова к подобному сценарию. При таком развитии событий ВС РФ могут задействовать те виды вооружения, которые до сих пор не применялись.