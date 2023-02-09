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Басилашвили поддержал потерявшую роль в театре «Современник» Лию Ахеджакову

Общество
Басилашвили поддержал потерявшую роль в театре «Современник» Лию Ахеджакову

Народный артист СССР Олег Басилашвили поддержал осудившую спецоперацию актрису Лию Ахеджакову, которая потеряла роль в спектакле «Игра в джин» в театре «Современник».

По его словам, отменять спектакль — это полнейшее безобразие. Басилашвили отметил, что постановка не имеет никакого отношения к политике.

«Почему достойную, прекрасную, хорошую актрису лишают работы в «Современнике»? Это ее единственная пока работа. Это неправильно, неправомерно, решение директора идет вразрез с нашей конституцией», — заявил он НСН.

Напомним, что Ахеджакова осудила проведение спецоперации по спасению мирного населения Донбасса. Ранее артистку обвиняли в финансировании ВСУ. Многие звезды раскритиковали актрису за поступки и слова в отношении России.
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