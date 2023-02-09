«Рома» и «Галатасарай» сыграют благотворительный матч для помощи жертвам землетрясения

Руководство итальянской «Ромы» и турецкого «Галатасарая» договорилось о проведении благотворительного матча для помощи жертвам землетрясения. Клубы согласовали встречу при трансфере форварда Николо Дзаньоло.
Итальянец ранее официально стал игроком «Галатасарая». Сумма трансфера в общей сложности составила 30 млн евро, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо на своих страницах в социальных сетях. В ближайшее время станут известны дата и место проведения игры между «Ромой» и «Галатасараем».
Ранее «Галатасарай» на своих страницах в социальных сетях показал, как футболисты помогают отправлять гуманитарную помощь пострадавшим от сильного землетрясения в Турции. В акции принял участие звездный нападающий Дрис Мертенс.