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Журналист Ларкин заявил, что Запад попытается скрыть военные преступления ВСУ

Весь мир
Журналист Ларкин заявил, что Запад попытается скрыть военные преступления ВСУ

Исходя из выбранных Киевом «правил игры», брать украинских солдат в плен не имеет смысла. Такое заявление сделал журналист RT Алексей Ларкин в беседе с международной редакцией ФАН.

В Сети появилось еще одно видео жестокой расправы над российскими военнопленными. На кадрах солдат ВСУ стреляет в безоружных военнослужащих, лежащих на земле с поднятыми руками.

Ларкин уверен, что пытки пленных российских бойцов и их казни со стороны ВСУ и нацбатов не исключение или отдельные проявления жестокости, а системный способ ведения войны, который избрали для себя украинцы.

«Я призываю воспринимать это как некие "правила игры". Соответственно, отвечать нужно соразмерно. Это мое личное мнение, но я считаю, что брать украинских солдат в плен не имеет смысла. Ни одного из них», — заявил собеседник ФАН.

Журналист убежден в необходимости тщательного документирования, а также хранения видеороликов и свидетельств в специальных архивах. По словам эксперта, их следует позволять увидеть при необходимости каждому желающему.

«Потому что это реальные свидетельства военных преступлений и их обязательно будут подчищать и убирать из интернета. Технологически это сделать несложно, зато очень необходимо для Запада. Подобная кампания обеления уже работала с бошняками, хорватами, исламскими террористами и так далее», — подытожил Алексей Ларкин.

Ранее кандидат исторических наук, антрополог и публицист Михаил Диунов заявил ФАН, что высокотехнологичное оружие не помогло фашистской Германии, не спасет сейчас и Украину. По словам эксперта, чем больше станет украинских потерь, а наша вера в победу — сильнее, тем сложнее окажется Киеву посылать на убой новые и новые тысячи мобилизованных.
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