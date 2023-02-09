Журналист Ларкин заявил, что Запад попытается скрыть военные преступления ВСУ

Ранее кандидат исторических наук, антрополог и публицист Михаил Диунов заявил ФАН, что высокотехнологичное оружие не помогло фашистской Германии, не спасет сейчас и Украину. По словам эксперта, чем больше станет украинских потерь, а наша вера в победу — сильнее, тем сложнее окажется Киеву посылать на убой новые и новые тысячи мобилизованных.