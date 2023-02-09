Журналист Ларкин заявил, что Запад попытается скрыть военные преступления ВСУ

Исходя из выбранных Киевом «правил игры», брать украинских солдат в плен не имеет смысла. Такое заявление сделал журналист RT Алексей Ларкин в беседе с международной редакцией ФАН.
В Сети появилось еще одно видео жестокой расправы над российскими военнопленными. На кадрах солдат ВСУ стреляет в безоружных военнослужащих, лежащих на земле с поднятыми руками.
Ларкин уверен, что пытки пленных российских бойцов и их казни со стороны ВСУ и нацбатов — не исключение или отдельные проявления жестокости, а системный способ ведения войны, который избрали для себя украинцы.
«Я призываю воспринимать это как некие "правила игры". Соответственно, отвечать нужно соразмерно. Это мое личное мнение, но я считаю, что брать украинских солдат в плен не имеет смысла. Ни одного из них», — заявил собеседник ФАН.
Журналист убежден в необходимости тщательного документирования, а также хранения видеороликов и свидетельств в специальных архивах. По словам эксперта, их следует позволять увидеть при необходимости каждому желающему.
«Потому что это реальные свидетельства военных преступлений и их обязательно будут подчищать и убирать из интернета. Технологически это сделать несложно, зато очень необходимо для Запада. Подобная кампания обеления уже работала с бошняками, хорватами, исламскими террористами и так далее», — подытожил Алексей Ларкин.
Ранее кандидат исторических наук, антрополог и публицист Михаил Диунов заявил ФАН, что высокотехнологичное оружие не помогло фашистской Германии, не спасет сейчас и Украину. По словам эксперта, чем больше станет украинских потерь, а наша вера в победу — сильнее, тем сложнее окажется Киеву посылать на убой новые и новые тысячи мобилизованных.