Саммит ЕС не примет решения по поводу отправки истребителей на Украину

Представители европейских стран в ходе саммита ЕС не примут решений по поставкам истребителей на Украину. Об этом сообщил дипломатический источник в миссии одной стран Запада в Брюсселе.
В комментарии для ТАСС он отметил, что дискуссия с президентом страны Владимиром Зеленским будет носить «предварительный, мотивационный» характер.
«Зеленский прибывает для предварительного мотивационного разговора. Все операционные аспекты будут обсуждаться позднее на встрече министров обороны НАТО», — сказал источник.
Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев на Мюнхенской конференции потребует поставок истребителей.