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Саммит ЕС не примет решения по поводу отправки истребителей на Украину

Армия
Саммит ЕС не примет решения по поводу отправки истребителей на Украину

Представители европейских стран в ходе саммита ЕС не примут решений по поставкам истребителей на Украину. Об этом сообщил дипломатический источник в миссии одной стран Запада в Брюсселе.

В комментарии для ТАСС он отметил, что дискуссия с президентом страны Владимиром Зеленским будет носить «предварительный, мотивационный» характер.

«Зеленский прибывает для предварительного мотивационного разговора. Все операционные аспекты будут обсуждаться позднее на встрече министров обороны НАТО», — сказал источник.

Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев на Мюнхенской конференции потребует поставок истребителей.
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