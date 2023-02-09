Студия Disney продолжит франшизы «Холодное сердце», «История игрушек» и «Зверополис»

Американская студия The Walt Disney Company снимет продолжения своих основных франшиз: «Холодного сердца», «Истории игрушек» и «Зверополиса».
Как сообщил генеральный директор Disney Боб Айгер, «Холодное сердце» получит триквел, а «История игрушек» обзаведется пятой частью. В свою очередь, поклонники «Зверополиса» смогут увидеть вторую часть полюбившейся им анимационной ленты, пишет Deadline.
Стоит отметить, что «Зверополис» и последние части «Холодного сердца» и «Истории игрушек» оказались кассовыми хитами. Первому удалось заработать 1,02 млрд долларов, в то время как остальные два собрали 1,45 млрд долларов и 1,07 млрд долларов соответственно.