Студия Disney продолжит франшизы «Холодное сердце», «История игрушек» и «Зверополис»

Стоит отметить, что «Зверополис» и последние части «Холодного сердца» и «Истории игрушек» оказались кассовыми хитами. Первому удалось заработать 1,02 млрд долларов, в то время как остальные два собрали 1,45 млрд долларов и 1,07 млрд долларов соответственно.