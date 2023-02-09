Аналитик Стародубцев: Россия, Турция и Иран остались верны традиционным ценностям

Обозреватель Иван Стародубцев прокомментировал дипломатические отношения между Москвой, Анкарой и Тегераном.
Аналитик в ходе общения с ИА SM.News подчеркнул, что эти три государства смогли сохранить имперский стержень. Именно поэтому их отношения следует расценивать как достаточно интересные и наполненные конкуренцией, констатировал востоковед.
«Иран – это, конечно, мощный конкурент Турции. Иран – страна, которая находится на пороге обладания ядерным оружием. Страна, очень продвинутая в технологическом смысле. Поэтому она воспринимается в Турции достаточно, я бы сказал, прохладно», – объяснил Стародубцев.
Ранее российский посол в Иране Алексей Дедов указал на стратегическое значение нового договора между Москвой и Тегераном и подчеркнул, что работа над ним идет полным ходом.