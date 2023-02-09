Депутат Коткин: мы должны быть рядом с народом, а не загорать за границей

В социальных сетях активно обсуждают инициативу, которая запрещает чиновникам и другим государственным деятелям страны выезд из России в целях развлечения. Депутат Госдумы Сергей Коткин рассказал корреспонденту ФАН, почему поддерживает данную идею.
«Тут и нечего обсуждать вовсе. Я двумя руками согласен за данную инициативу. Сейчас не до отдыха. Тем более — за границей. Когда случается такая беда, мы должны быть там, где находятся наши избиратели, чтобы максимально помогать им, поддерживать их», — рассказал Коткин.
По его словам, чиновникам следует упорно работать и помогать людям, а не отдыхать и загорать неизвестно где.
Также депутат отметил, что лучший отдых — в России, где достаточно мест восстановить силы для работы.
В январе 2023 года произошло два громких скандала. Оба были связаны с отдыхом депутатов за границей. Речь идет о парламентариях Кировской и Вологодской областей. Они отправились в отпуск в Мексику и Дубай соответственно. Такое поведение вызвало волну народного негодования, из-за чего депутатам предлагают запретить выезжать за рубеж на период проведения СВО.
Ранее свое мнение об инициативе высказал депутат Госдумы Виктор Селиверстов в беседе с ФАН.