Депутат Коткин: мы должны быть рядом с народом, а не загорать за границей

В январе 2023 года произошло два громких скандала. Оба были связаны с отдыхом депутатов за границей. Речь идет о парламентариях Кировской и Вологодской областей. Они отправились в отпуск в Мексику и Дубай соответственно. Такое поведение вызвало волну народного негодования, из-за чего депутатам предлагают запретить выезжать за рубеж на период проведения СВО.