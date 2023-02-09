Bloomberg: ФРГ требует от союзников взять на себя обязательства по поставкам танков Украине

Власти ФРГ хотят, чтобы европейские союзники взяли на себя конкретные обязательства по поставкам Украине танков Leopard 2, пишет Bloomberg.
Источник в немецком правительстве сообщил изданию, что такой шаг необходим во избежание отказа от передачи техники украинской армии. Именно поэтому Берлин требует от союзников взять на себя конкретные и детальные обязательства по этому вопросу.
Подчеркивается, что это позволит перейти к подготовке планов поставок танков на предстоящей встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Немецкие власти боятся, что европейские союзники не смогут передать ВСУ необходимое количество тяжелых боевых машин.