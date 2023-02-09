Сейсмолог Перинчек назвал регион Турции, которому вскоре грозит землетрясение

Перинчек также подчеркнул, что в последние 10 дней он фиксирует повышенную активность в Чанаккале. Предполагается, что именно в этом городе может произойти новое землетрясение. Доказательством этой гипотезе может послужить тот факт, что землетрясения в районе Мраморного моря происходят раз в 250 лет. В последний раз толчки фиксировались около 287 лет назад, подытожил сейсмолог.