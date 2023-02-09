Сейсмолог Перинчек назвал регион Турции, которому вскоре грозит землетрясение

Новое масштабное землетрясение может произойти в районе порта Чанаккале, расположенного на берегу Мраморного моря. Об этом заявил турецкий сейсмолог, профессор Доган Перинчек.
Специалист отмечает, что землетрясения в Турции охватили территорию размером в 470 километров. Магнитуда афтершоков оценивалась в 6,6 балла из 10 возможных, что делает их практически равными по мощности с основными толчками. По словам сейсмолога, землетрясение 6 февраля — первое подобное землетрясение по охвату в истории Турции, сообщает РИА Новости.
Перинчек также подчеркнул, что в последние 10 дней он фиксирует повышенную активность в Чанаккале. Предполагается, что именно в этом городе может произойти новое землетрясение. Доказательством этой гипотезе может послужить тот факт, что землетрясения в районе Мраморного моря происходят раз в 250 лет. В последний раз толчки фиксировались около 287 лет назад, подытожил сейсмолог.