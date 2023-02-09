Ольга Бузова молится за выздоровление госпитализированного фигуриста Романа Костомарова

Олимпийский чемпион в парных танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице, куда его доставили с пневмонией в тяжелой форме. За выздоровление 46-летнего фигуриста в день его рождения помолилась певица и телеведущая Ольга Бузова.
Как отметила певица 8 февраля, она отправила в космос свое желание, чтобы Костомаров поскорее восстановился. Исполнительница хита «Мало половин» выразила уверенность, что такой сильный человек, как он, обязательно со всем справится.
«Ты легенда. Ты гордость всей нашей страны», — написала она в социальных сетях.
Ранее появилась информация, что врачи провели фигуристу операцию по ампутации обеих стоп. Костомаров находится в реанимации, за его состоянием пристально наблюдают врачи.