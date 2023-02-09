Ольга Бузова молится за выздоровление госпитализированного фигуриста Романа Костомарова

Олимпийский чемпион в парных танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице, куда его доставили с пневмонией в тяжелой форме. За выздоровление 46-летнего фигуриста в день его рождения помолилась певица и телеведущая Ольга Бузова.