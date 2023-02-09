Аналитики назвали популярные в Зауралье профессии

Специалисты портала для поиска работы hh.ru сделали анализ востребованности профессий в Курганской области. За год поднялся спрос на медиков и домашний персонал и упал на вакансии в сферах автомобильного бизнеса, маркетинга и деятельности банков.
Как пишет ИА «УралПолит.Ru», наиболее число вакансий в Зауралье увеличилось в сферах «домашний персонал» – на 84% по сравнению с январем 2022 года, «здравоохранение и фармацевтика» – на 80% и «закупки» – на 72%. Кроме того, отмечается возросший ажиотаж на специалистов в области добычи сырья – на 58%, строительства и недвижимости – на 50%, перевозки и логистики – на 49%.
Анализ показал, что спрос на трудящихся в Зауралье в прошлом месяце возрос на 21% по сравнению с январем минувшего года. Рынок труда постепенно оживает: компании сумели адаптироваться к прошлогодним катаклизмам, и потребность в новых служащих стала более актуальной, заявила глава пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.