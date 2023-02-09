Аналитики назвали популярные в Зауралье профессии

Как пишет ИА «УралПолит.Ru», наиболее число вакансий в Зауралье увеличилось в сферах «домашний персонал» – на 84% по сравнению с январем 2022 года, «здравоохранение и фармацевтика» – на 80% и «закупки» – на 72%. Кроме того, отмечается возросший ажиотаж на специалистов в области добычи сырья – на 58%, строительства и недвижимости – на 50%, перевозки и логистики – на 49%.