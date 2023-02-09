События на Украине к 12:00 9 февраля: предотвращено покушение на экс-сотрудника СБУ, ВСУ не смогут наводить дроны через Starlink

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 9 февраля.
Россия
Ночью украинские войска совершили череду атак на российские территории. В Херсонской области противник нанес удары по гражданской инфраструктуре в населенных пунктах на левом берегу Днепра: в Новой Каховке, Голой Пристани, Крынках и Софиевке. Всего по ним было выпущено около 40 снарядов, информация о потерях и ущербе пока не сообщалась. В свою очередь, российская артиллерия поразила под Херсоном самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» вместе с расчетом, уничтожены трое солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, киевский режим в ночное время попытался атаковать территорию Брянской области с применением беспилотников. Силы ПВО сбили порядка десяти летательных аппаратов противника, о чем сообщили власти региона.
Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, который разоблачал деятельность своих «коллег». РИА Новости со ссылкой на источники в силовых ведомствах передает, что в ноябре украинская диверсионная группа получила задание совершить в отношении Прозорова теракт. Все необходимые для убийства средства находились в тайнике: несколько гранат, три выстрела ВОГ и самодельное взрывное устройство. Расположение схрона выдал ранее задержанный диверсант.
Также, сообщает агентство, спецслужбам удалось установить личность главы еще одного украинского формирования, причастного к череде терактов в Бердянске. В частности, боевики организовали подрывы, в результате которых погибли замначальника местного управления ГИБДД Александр Колесников и комендант Артем Бардин, совершили расстрел заместителя мэра города Олега Бойко и его жены Людмилы — председателя избирательной комиссии по вопросам голосования на референдуме по вступлению в состав РФ. Задания диверсантам выдавал сотрудник ГУР МО Украины Андрей Питюкин и ряд других лиц.
События в Донбассе
В освобожденных от противника регионах постепенно восстанавливается мирная жизнь. Как заявил глава администрации Северодонецка Николай Моргунов, в городе полностью возобновили снабжение водой, газом и электричеством. При этом сюда возвращается все больше жителей: в настоящее время численность населения увеличилась до 30 тысяч против 14–15 тысяч по состоянию на середину прошлого года.
Как заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ активно минируют позиции и оставляют различные ловушки при отходе позиций в районе Кременной, где сейчас ведут наступление российские войска. Штатные и самодельные взрывные устройства устанавливают не только на брошенных орудиях и технике, но и на телах погибших украинских солдат.
Украина
Компания SpaceX вновь решилась на «антиукраинские» шаги: военные ВСУ теперь не смогут пользоваться спутниковой связью Starlink при управлении беспилотниками. Об этом сообщила президент фирмы Гвинн Шотвелл, которая подчеркнула, что их система «никогда не предназначалась для превращения в оружие. По ее словам, компания располагает возможностями для установления таких ограничений.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила государствам Европы совместно закупать военную технику для Киева по аналогии с вакцинами от COVID-19. Каллас подчеркнула, что Запад должен ускорить поставки помощи ВСУ, нарастив производство силами оборонной промышленности ЕС. Согласно ее видению, страны Европы должны будут выделять финансирование, а Еврокомиссия — организовывать закупки и отправлять вооружение на Украину.