События на Украине к 12:00 9 февраля: предотвращено покушение на экс-сотрудника СБУ, ВСУ не смогут наводить дроны через Starlink

Ночью украинские войска совершили череду атак на российские территории. В Херсонской области противник нанес удары по гражданской инфраструктуре в населенных пунктах на левом берегу Днепра: в Новой Каховке, Голой Пристани, Крынках и Софиевке. Всего по ним было выпущено около 40 снарядов, информация о потерях и ущербе пока не сообщалась. В свою очередь, российская артиллерия поразила под Херсоном самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» вместе с расчетом, уничтожены трое солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).