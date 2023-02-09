Японский бренд одежды Uniqlo может окончательно уйти из России

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo может окончательно уйти с российского рынка, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Отмечается, что ранее закрывшиеся в России магазины компании могут больше не открыться. Некоторые договоры об аренде помещений в торговых центрах уже расторгнуты. Чтобы полностью уйти из РФ, Uniqlo может понадобиться не менее нескольких месяцев.
Ранее сообщалось, что компания оптимизировала число магазинов и не планировала полностью покидать российский рынок.
Также стало известно, что фирма АФК «Система» (владелец МТС) создала компанию «Гуру Электроникс», которая будет заниматься поставками ушедших брендов техники и электроники в Россию, передает INFOX.