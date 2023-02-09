Японский бренд одежды Uniqlo может окончательно уйти из России

Отмечается, что ранее закрывшиеся в России магазины компании могут больше не открыться. Некоторые договоры об аренде помещений в торговых центрах уже расторгнуты. Чтобы полностью уйти из РФ, Uniqlo может понадобиться не менее нескольких месяцев.