Телефонные мошенники обманули жительницу Тольятти на 990 тысяч рублей

Сотрудники УМВД России по Самарской области рассказали об очередной жертве телефонных аферистов.
Отмечается, что 35-летняя жительница Тольятти пострадала от давно и хорошо известного мошеннического приема. Поверив звонившим, выдававшим себя за сотрудников банка, женщина решила по их совету защитить свой личный кабинет в мобильном приложении банка от взлома, сообщает «Волга Ньюс».
Чтобы никто не смог оформить на ее имя незаконный кредит, она по рекомендации аферистов перевела 990 тысяч рублей на указанный ими счет. Больше она своих денег не увидела. Полиция возбудила уголовное дело и приступила к поиску мошенников.