Статистическое бюро Германии зафиксировало ускорение годовой инфляции в стране до 8,7%

Предварительные оценки ведомства говорят о том, что в январе потребительские товары в стране стали в среднем на 1% дороже. Это оказалось на 0,2% больше, чем прогноз специалистов. При этом в декабре наблюдалась обратная динамика — дефляция составляла 0,8%.