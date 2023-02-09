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Статистическое бюро Германии зафиксировало ускорение годовой инфляции в стране до 8,7%

Экономика
Статистическое бюро Германии зафиксировало ускорение годовой инфляции в стране до 8,7%

Рост потребительских цен в Германии ускорился по итогам января текущего года. Этот показатель вырос с 8,6% месяцем ранее до 8,7%. Такие сведения предоставило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) в своем пресс-релизе.

Предварительные оценки ведомства говорят о том, что в январе потребительские товары в стране стали в среднем на 1% дороже. Это оказалось на 0,2% больше, чем прогноз специалистов. При этом в декабре наблюдалась обратная динамика — дефляция составляла 0,8%.

Экономика Германии оказалась одной из наиболее заметных жертв санкционной политики Евросоюза. Эксперты Международного валютного фонда ожидают, что в этом году Россия обойдет Германию по темпам роста.
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