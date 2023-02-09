Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певица Диана Арбенина не выступит с группой «Ночные снайперы» в Улан-Удэ

Общество
Певица Диана Арбенина не выступит с группой «Ночные снайперы» в Улан-Удэ

Заслуженная артистка Чеченской Республики, 48-летняя певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина не выступит вместе с музыкальным коллективом в Улан-Удэ.

Концерт с участием Арбениной и «Ночных снайперов» должен был пройти в столице Республики Бурятия 21 февраля. Причины, по которым было принято решение о его отмене, уточняются. Информация о мероприятии более недоступна для просмотра на портале «Сибкасса Улан-Удэ».

Ранее депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков обратился к основателю, лидеру и бессменному участнику рок-группы «ДДТ» Юрию Шевчуку с предложением выступить на концерте в Донбассе.
арбенина ночные снайперы улан-удэ
Военкоры ФАН
Лучшие в аду