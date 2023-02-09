Певица Диана Арбенина не выступит с группой «Ночные снайперы» в Улан-Удэ

Концерт с участием Арбениной и «Ночных снайперов» должен был пройти в столице Республики Бурятия 21 февраля. Причины, по которым было принято решение о его отмене, уточняются. Информация о мероприятии более недоступна для просмотра на портале «Сибкасса Улан-Удэ».