Певица Диана Арбенина не выступит с группой «Ночные снайперы» в Улан-Удэ

Заслуженная артистка Чеченской Республики, 48-летняя певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина не выступит вместе с музыкальным коллективом в Улан-Удэ.
Концерт с участием Арбениной и «Ночных снайперов» должен был пройти в столице Республики Бурятия 21 февраля. Причины, по которым было принято решение о его отмене, уточняются. Информация о мероприятии более недоступна для просмотра на портале «Сибкасса Улан-Удэ».
Ранее депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков обратился к основателю, лидеру и бессменному участнику рок-группы «ДДТ» Юрию Шевчуку с предложением выступить на концерте в Донбассе.