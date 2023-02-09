Ученый Вольвач допустил, что землетрясение в Турции могло спровоцировать смещение Крыма

Мощные подземные толчки, которые наблюдались в Турции, могли изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова. Об этом предупредил доктор физико-математических наук Александр Вольвач.
Крым расположен на Евразийской тектонической плите. Из-за сейсмологической активности могло измениться направление вектора ее движения. До этого полуостров перемещается на северо-восток со скоростью более четырех сантиметров в год.
Чтобы определить его новые координаты, ученым потребуются глобальные исследования. Сотрудники Крымской астрофизической обсерватории уже приступили к ним, передает РИА Новости.
Ранее в Турции произошло разрушительное землетрясение. Оно стало самым мощным за последние десятилетия.