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Ученый Вольвач допустил, что землетрясение в Турции могло спровоцировать смещение Крыма

Общество
Ученый Вольвач допустил, что землетрясение в Турции могло спровоцировать смещение Крыма

Мощные подземные толчки, которые наблюдались в Турции, могли изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова. Об этом предупредил доктор физико-математических наук Александр Вольвач.

Крым расположен на Евразийской тектонической плите. Из-за сейсмологической активности могло измениться направление вектора ее движения. До этого полуостров перемещается на северо-восток со скоростью более четырех сантиметров в год.

Чтобы определить его новые координаты, ученым потребуются глобальные исследования. Сотрудники Крымской астрофизической обсерватории уже приступили к ним, передает РИА Новости.

Ранее в Турции произошло разрушительное землетрясение. Оно стало самым мощным за последние десятилетия.
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