Спасатели определили местонахождение семьи россиян под обломками здания в Турции

Экстренные службы установили предполагаемое местонахождение семьи россиян под обломками здания в турецком Хатае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.
Ранее спасатели получили информацию о том, что под завалами в Хатае находится российская семья — женщина и ее двое детей.
Местные жители сообщают, что в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от землетрясения, не хватает спасателей. Многие здания пока не обследованы. Российские сотрудники МЧС проводят разбор завалов в Кахраманмараше в 250 км от провинция Хатай.