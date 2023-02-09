Спасатели определили местонахождение семьи россиян под обломками здания в Турции

Местные жители сообщают, что в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от землетрясения, не хватает спасателей. Многие здания пока не обследованы. Российские сотрудники МЧС проводят разбор завалов в Кахраманмараше в 250 км от провинция Хатай.