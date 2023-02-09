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Спасатели определили местонахождение семьи россиян под обломками здания в Турции

Происшествия
Спасатели определили местонахождение семьи россиян под обломками здания в Турции

Экстренные службы установили предполагаемое местонахождение семьи россиян под обломками здания в турецком Хатае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

Ранее спасатели получили информацию о том, что под завалами в Хатае находится российская семья — женщина и ее двое детей.

Местные жители сообщают, что в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от землетрясения, не хватает спасателей. Многие здания пока не обследованы. Российские сотрудники МЧС проводят разбор завалов в Кахраманмараше в 250 км от провинция Хатай.
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