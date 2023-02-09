Больше половины жителей РФ поддерживают спецоперацию на Украине

Больше половины россиян поддерживают спецоперацию, проводимую ВС РФ на Украине, о чем свидетельствует проведенный «Царьградом» социологический опрос.
Отмечается, что в онлайн-исследовании приняли участие порядка тысячи респондентов. Так, 53,2% опрошенных заявили, что поддерживают российскую спецоперацию. Противоположной позиции придерживаются 35,6% россиян.
Кроме того, большинство граждан России положительно оценили возвращение в состав страны ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей — 55,5%. При этом 62,8% участников опроса признались, что СВО является на сегодняшний день главной для них темой.