Сотрудник РАН Пулинец назвал испытания ядерного оружия причиной землетрясений в Турции

Мощные землетрясения в Турции могли быть спровоцированы испытаниями ядерного оружия, предположил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
По его словам, существует такое понятие, как триггеры землетрясения. Обычно их связывают с полнолунием, новолунием и другими изменениями.
«После испытаний ядерного оружия в атмосфере, под землей особенно резко возросла глобальная сейсмическая активность, и она продолжается на повышенном уровне. Хотя испытания прекратились», — объяснил ученый в беседе с URA.RU.
При этом стихийное бедствие в Турции, вполне вероятно, может стать триггером для городов в радиусе 2 тыс. километров. В частности, это населенные пункты Кавказа, Азербайджана и Туркмении, резюмировал Пулинец.