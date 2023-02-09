Лазурный автобус помял легковушку на проспекте Большевиков в Петербурге

Легковой автомобиль получил серьезный повреждения после столкновения с лазурным автобусом на востоке Северной столицы.
Как пишет 78.ru, все произошло на проспекте Большевиков, недалеко от станции петербургского метро «Улица Дыбенко». Автобус и иномарка не поделили дорогу, в результате легковой автомобиль получил повреждения передней части.
Основная часть аварий с участием общественного транспорта приходится на лазурные автобусы. Техника была закуплена по поручению главы города Александра Беглова в рамках реализации транспортной реформы. Эксперты не исключают, что такими автобусами управляют бывшие водители маршруток, не прошедшие переквалификацию.