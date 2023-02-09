Посол в Лондоне Келин: России есть чем ответить на идею о трибунале по Украине

Кремлю есть чем ответить на идею создания «трибунала» над российским государством на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее заявление сделал посол Москвы в Лондоне Андрей Келин.
Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала «Россия-24». По словам Келина, Кремль на протяжении восьми лет вел учет военных преступлений киевского режима против республик Донбасса.
Ранее сообщалось, что Москва заинтересована в скорейшем достижении мирового соглашения с Киевом. К такому выводу пришел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.