Троллейбус въехал в автобус у остановки на улице Гидротехников в Петербурге

Значительная часть ЧП с общественным транспортном происходит в Петербурге именно с лазурными автобусами. Эта техника была закуплена главой города Александром Бегловым в рамках недавно завершившейся транспортной реформы, но, несмотря на это, указанный подвижной состав ломается достаточно часто. Эксперты не исключают, что лазурными автобусами управляют водители, которые работали до этого на маршрутках и не прошли переквалификацию.