Троллейбус въехал в автобус у остановки на улице Гидротехников в Петербурге

ДТП с участием двух единиц общественного транспорта произошло возле остановки на улице Гидротехников в Петербурге. Водители не поделили проезжую часть, в результате чего троллейбус врезался в лазурный автобус, пишут «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
Официальная информация о причине аварии в Калининском районе не поступала. Также нет данных о пострадавших в результате ДТП. Устанавливаются все обстоятельства и детали дорожного происшествия.
Значительная часть ЧП с общественным транспортном происходит в Петербурге именно с лазурными автобусами. Эта техника была закуплена главой города Александром Бегловым в рамках недавно завершившейся транспортной реформы, но, несмотря на это, указанный подвижной состав ломается достаточно часто. Эксперты не исключают, что лазурными автобусами управляют водители, которые работали до этого на маршрутках и не прошли переквалификацию.