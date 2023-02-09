Прагматичный подход: Хаминский оценил отказ Минфина повышать НДФЛ для уехавших из РФ удаленщиков

Министерство финансов России отказалось от идеи удерживать НДФЛ уехавшего и РФ сотрудника на удаленке через работодателя. И это решение показывает деловой и прагматичный подход к давно наболевшему вопросу, считает налоговый юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский.
Поправки в Налоговый кодекс могли затронуть россиян, которые лишились налогового резидентства, но продолжают работать в отечественных компаниях удаленно. Статус налогового резидента аннулируется в случае, если россияне, работающие на российского работодателя, проживают за пределами страны более полугода. Летом прошлого года депутаты предложили повысить до 30 процентов НДФЛ для нерезидентов.
«Еще до начала СВО правительство инициировало ряд мер, в том числе налогового характера, чтобы не допустить отъезда высококвалифицированных сотрудников IT-индустрии. Поэтому любые поспешные и противоречивые шаги, направленные на ужесточение режимов налогообложения, приведут к неминуемому оттоку специалистов», — считает он.
Вместе с тем, вопрос применения ставки НДФЛ в размере 13% для лиц, выехавших за границу, но продолжающих получать доходы от работодателей – российских компаний, не так однозначен, отметил юрист. Как он объяснил, в соответствии со ст. 209 НК РФ объектом налогообложения для налоговых резидентов признаются доходы, полученные от источников как в РФ, так и вне ее, а для налоговых нерезидентов – только доходы, полученные от источников в России. При этом согласно пп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации, относится вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей вне нашей страны.
«Поясню, Налоговый кодекс в нынешней его редакции императивно устанавливает, что для обсуждаемой категории налогоплательщиков обязанности по исчислению и уплате НДФЛ возникают до тех пор, пока они будут считаться налоговыми резидентами России. При прекращении этого статуса у них будет отсутствовать сам объект налогообложения. Причем, размер ставки – 13%, 15% или 30% – в данном случае не играет никакого значения», — подчеркнул собеседник ФАН.
По мнению Хаминского, еще одним поводом, повлиявшим на решение Минфина, явилась невозможность изменения налоговой ставки внутри налогового периода. Если решение будет принято сегодня и обретет силу закона в конце первого или начале второго квартала текущего года, применение нового налогового регулирования станет возможным, начиная с 1 января 2024 года. А за это время можно растерять всех ценных специалистов, причем не только в IT-сфере, резюмировал эксперт.
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