Прагматичный подход: Хаминский оценил отказ Минфина повышать НДФЛ для уехавших из РФ удаленщиков

Вместе с тем, вопрос применения ставки НДФЛ в размере 13% для лиц, выехавших за границу, но продолжающих получать доходы от работодателей – российских компаний, не так однозначен, отметил юрист. Как он объяснил, в соответствии со ст. 209 НК РФ объектом налогообложения для налоговых резидентов признаются доходы, полученные от источников как в РФ, так и вне ее, а для налоговых нерезидентов – только доходы, полученные от источников в России. При этом согласно пп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации, относится вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей вне нашей страны.