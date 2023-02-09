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Sky News: Лондон сможет передать Киеву лишь малопригодные для боев истребители

Армия
Sky News: Лондон сможет передать Киеву лишь малопригодные для боев истребители

Британия сама остро нуждается в современных истребителях, поэтому разговоры о возможных поставках британской боевой авиации Украине являются пустым звуком, пишет Sky News.

Аналитик Дебора Хейнес в статье для издания отметила, что британское минобороны не сможет поставить украинским военным самолеты F-35. По ее словам, Украина, вероятно, получит устаревшие истребители.

«Первую и самую старую партию самолетов Typhoon, предназначенную только для обучения и непригодную для боевых действий», — заявила она.

Хейнес подчеркнула, что разговорами о возможной передаче авиации Лондон лишь дает ложную надежду украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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