Британия сама остро нуждается в современных истребителях, поэтому разговоры о возможных поставках британской боевой авиации Украине являются пустым звуком, пишет Sky News.
Аналитик Дебора Хейнес в статье для издания отметила, что британское минобороны не сможет поставить украинским военным самолеты F-35. По ее словам, Украина, вероятно, получит устаревшие истребители.
«Первую и самую старую партию самолетов Typhoon, предназначенную только для обучения и непригодную для боевых действий», — заявила она.
Хейнес подчеркнула, что разговорами о возможной передаче авиации Лондон лишь дает ложную надежду украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.