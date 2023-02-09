Просьбы Зеленского предоставить Киеву истребители вывели из себя читателей Le Figaro

Накануне украинский лидер прилетел в Лондон. Во время выступления в британском правительстве он в очередной раз потребовал предоставить Киеву «крылья для свободы Украины». После этого политик отправился на аудиенцию с королем Соединенного Королевства Карлом III. Причем Зеленский даже не удосужился переодеться, появившись перед Его Величеством в мятых штанах и толстовке.