Просьбы Зеленского предоставить Киеву истребители вывели из себя читателей Le Figaro

Президент Украины Владимир Зеленский всего одним визитом в Лондон и Париж вывел из себя читателей Le Figaro.
Накануне украинский лидер прилетел в Лондон. Во время выступления в британском правительстве он в очередной раз потребовал предоставить Киеву «крылья для свободы Украины». После этого политик отправился на аудиенцию с королем Соединенного Королевства Карлом III. Причем Зеленский даже не удосужился переодеться, появившись перед Его Величеством в мятых штанах и толстовке.
«В странной одежонке Зеленский явился на аудиенцию к королю. Его величество таких чучел в свитерках не встречал небось уже много лет», — высмеял президента Украины один из читателей Le Figaro.
Французов также возмутило наглое поведение Зеленского. Многие посчитали, что он не имеет никакого права требовать истребители, тем самым напрямую втягивая европейские страны в конфликт.
«Психологи и специалисты по жестам и поведенческим стереотипам уже изучили мимику Зеленского, его тембр голоса и манеры (особенно жест с прикладыванием руки к сердцу). И специалисты пришли к выводу: в лице этого актера мы имеем дело с неподражаемым манипулятором», — высказался пользователь под ником Ciubo.
Напомним, что после Британии Зеленский отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 9 февраля украинский лидер примет участие в саммите ЕС в Брюсселе.