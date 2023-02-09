Nihon Keizai: США не смогут сдержать торговое развитие Китая

Соединенным Штатам не удастся остановить Китай в торговой борьбе, передает Nihon Keizai мнение американского экономиста Фреда Бергстена.
По мнению эксперта, США проиграют в своих попытках сдержать экономическое развитие Китая. Американские потребители все чаще выбирают дешевые китайские товары, несмотря на многочисленные санкции и тарифы американских властей на продукцию из КНР.
По итогам прошлого года, объем торговли между странами достиг рекордного показателя за последние четыре года в 690,5 млрд долларов. Китайские товары занимают важную роль в экономике США, и данный факт играет не в пользу американских властей.
Американский план по изоляции России также не сработал. У РФ становится все больше союзников, особое место среди которых занимает Китай, передает INFOX.