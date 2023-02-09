Посол Дедов: Россия и Иран исследуют потенциал цифровых валют для международной торговли

Россия и Иран рассматривают новые технологии, которые позже могут быть использованы для налаживания международного сотрудничества. Одной из них стала цифровая валюта, сообщил посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.
Дипломатический представитель рассказал, что перспективы таких исследований осознают обе стороны. При этом он объяснил, что о конкретных договоренностях речи пока не идет, страны только работают над их достижением.
Проект одного из возможных сценариев сотрудничества ранее представили в Центробанке Ирана. Страна рассчитывала совместно с Россией создать токен Персидского региона, обеспеченный золотом. Он был призван заменить доллар и выполнять функции стейблкойна.