Правила перевозки животных: как подготовиться к путешествию с собакой на поезде или самолете

Особое внимание при планировании поездки с питомцем надо обратить на документы, которые могут потребоваться при посадке на транспорт или для пересечения границы. Как пояснил ветеринар, путешествуя по России документы понадобятся только для перелетов — это ветеринарный паспорт, в котором есть сведения о вакцинациях и обработках собаки; отметка о здоровье, которую можно получить в государственных ветеринарных станциях за 3-5 дней до поездки. Там же, по требованию некоторых авиакомпаний, оформляется и ветеринарное свидетельство. Если же планируется выезд за границу, то, по словам, ветеринара, лучше уточнить, какие именно документы требуются, поскольку требования к провозу животных в государствах разнятся.