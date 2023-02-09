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Правила перевозки животных: как подготовиться к путешествию с собакой на поезде или самолете

Общество
Правила перевозки животных: как подготовиться к путешествию с собакой на поезде или самолете

Все владельцы рано или поздно сталкиваются с проблемой перевозки своих четвероногих друзей: будь это просто поездка загород или совместный отпуск на курорте. Чтобы поездка прошла без «приключений», к ней надо готовиться заранее предупредил ветеринар Богдан Галкин.

В беседе с корреспондентом ФАН он рассказал об особенностях путешествий с питомцами и объяснил, какие документы придется подготовить для транспортировки четвероногого друга.

По словам специалиста, важно заранее приучать собаку к посещению общественных мест. Однако если животное все равно ведет себя беспокойной, можно использовать специальные медпрепараты для снижения стресса у питомца.

«Незнакомые люди, животные, звуки и запахи могут подвергать питомца сильному стрессу. Чтобы сохранить здоровье и смягчить стрессовую ситуацию, стоит подобрать один из успокоительных препаратов, которые выпускаются специально для животных», — рекомендовал он.

Особое внимание при планировании поездки с питомцем надо обратить на документы, которые могут потребоваться при посадке на транспорт или для пересечения границы. Как пояснил ветеринар, путешествуя по России документы понадобятся только для перелетов — это ветеринарный паспорт, в котором есть сведения о вакцинациях и обработках собаки; отметка о здоровье, которую можно получить в государственных ветеринарных станциях за 3-5 дней до поездки. Там же, по требованию некоторых авиакомпаний, оформляется и ветеринарное свидетельство. Если же планируется выезд за границу, то, по словам, ветеринара, лучше уточнить, какие именно документы требуются, поскольку требования к провозу животных в государствах разнятся.

Правила перевозки животных: как подготовиться к путешествию с собакой на поезде или самолете
«С момента последней вакцинации перед перелетом должно пройти не менее 30 дней и не более 12 месяцев. Именно в такой срок формируется и действует иммунитет против болезней. Для вывоза собаки за границу РФ последняя вакцина от бешенства должна быть сертифицирована в стране прибытия. Требования ко ввозу животных в странах разных странах отличаются и могут меняться. Поэтому их придется изучить непосредственно перед поездкой. Например, в одних странах карантин после прививки против бешенства длится до 3 недель. А в других – до 3 месяцев», — рассказал Галкин.

Транспортировка животных в разных видах транспорта и на разные расстояния имеет свои особенности. Возможность перевозки собаки в самолете зависит от веса питомца и правил авиакомпании. Например, четвероногих друзей скромных размеров некоторые авиакомпании разрешают провозить в салоне, а не в багажном отделении. Стоит учесть, что количество собак, которых можно провести, как правило, ограничено. Плюс стоит уделить особое внимание переноскам. Переноска — это контейнер, клетка или каркасный бокс, которые имеют свои стандарты размеров и в которых животному должно быть комфортно.

С путешествием в поездах тоже не все так просто, предупредил ветеринар. Проезд с животными разрешен не во всех вагонах.

«Перевозка крупных собак по правилам РЖД производится в намордниках и с поводком, а маленьких – в переносках. За проезд в поездах дальнего следования может взиматься дополнительная плата, в ряде случаев могут потребовать выкуп всего купе», — рассказал он.
Правила перевозки животных: как подготовиться к путешествию с собакой на поезде или самолете

По мнению собеседника ФАН, наиболее простым и удобным транспортным средством при путешествии с собакой является автомобиль. Здесь не требуется выполнения каких-то специальных условий. К тому же путешествуя на автомобиле всегда есть возможность остановиться и вывести собаку на прогулку.

Ранее ветеринар Богдан Галкин объяснил, действительно ли собаки не могут обойтись без теплой одежды или это хитрый маркетинговый ход. По словам специалиста, большую роль в этом вопросе играет порода собак. Крупные животные, которые живут в вольере или на улице независимо от времени года, сами привыкают к меняющимся климатическим условиям. Однако большинство пород собак выведено искусственно и многие из них просто не приспособлены противостоять суровым погодным условиям, предупредил он.
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