Ученые ЮФУ представили инновационные проекты в области ИИ и энергетики будущего

Пресс-конференция, посвященная современным инновационным исследованиям, состоялась в Южном федеральном университете в День российской науки.
В рамках мероприятия молодые исследователи ЮФУ рассказали о своих уникальных разработках в области технологий искусственного интеллекта, энергетики будущего, наномедицины и так далее. С приветственным словом выступил проректор по стратегическому и инновационному развитию ЮФУ Евгений Муханов.
«За прошедший год в рамках программы Южному федеральному университету удалось сделать многое: реализуется 5 стратегических проектов, открыто 17 образовательных программ, появилось 20 постдоков. Мы развернули сеть поисковых лабораторий, нацеленных на прорывные «загоризонтные» исследования с участием конкретного заказчика», — отметил он.