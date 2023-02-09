Ученые ЮФУ представили инновационные проекты в области ИИ и энергетики будущего

В рамках мероприятия молодые исследователи ЮФУ рассказали о своих уникальных разработках в области технологий искусственного интеллекта, энергетики будущего, наномедицины и так далее. С приветственным словом выступил проректор по стратегическому и инновационному развитию ЮФУ Евгений Муханов.