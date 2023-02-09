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Ученые ЮФУ представили инновационные проекты в области ИИ и энергетики будущего

Общество
Ученые ЮФУ представили инновационные проекты в области ИИ и энергетики будущего

Пресс-конференция, посвященная современным инновационным исследованиям, состоялась в Южном федеральном университете в День российской науки.

В рамках мероприятия молодые исследователи ЮФУ рассказали о своих уникальных разработках в области технологий искусственного интеллекта, энергетики будущего, наномедицины и так далее. С приветственным словом выступил проректор по стратегическому и инновационному развитию ЮФУ Евгений Муханов.

«За прошедший год в рамках программы Южному федеральному университету удалось сделать многое: реализуется 5 стратегических проектов, открыто 17 образовательных программ, появилось 20 постдоков. Мы развернули сеть поисковых лабораторий, нацеленных на прорывные «загоризонтные» исследования с участием конкретного заказчика», — отметил он.
Ученые ЮФУ представили инновационные проекты в области ИИ и энергетики будущего

Также с докладом выступила руководитель стратегического проекта ЮФУ «Управление почвенными ресурсами и агроклиматология» Татьяна Минкина. По ее словам, исследователи в рамках проекта «Приоритет 2030» провели почвенный экологический мониторинг на территориях, включая Северный Кавказ и Юг России.
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