Владельцы хлопковых предприятий Буркина-Фасо изучили методы борьбы с детским трудом

Уагадугу, 9 февраля. Более 50 владельцев хлопкоперерабатывающих заводов Буркина-Фасо приняли участие в семинаре, посвященном борьбе с нелегальным детским трудом.
Инициатором круглого стола выступила текстильная компания SOFITEX. По словам сотрудников предприятия, прием на работу несовершеннолетних в обход закона приводит к серьезным убыткам:
«Более 95% буркинийского хлопка идет на экспорт. Когда владельцы зарубежных фабрик узнают, что сырье производилось с использованием нелегального детского труда, они перестают сотрудничать».
Участники семинара ознакомились с новыми нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения между работодателем и сотрудником предприятия. Юристы рассказали владельцам фабрик о возможном наказании за нарушение установленного законодательства.
Ранее более 50 учителей прошли курсы повышения квалификации в сфере борьбы с детским трудом. По словам организаторов, главной целью мероприятия является освещение проблемы и помощь юным гражданам республики, попавшим в тяжелое положение.