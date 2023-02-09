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Польские пограничники вытеснили в Белоруссию беженцев через калитку для животных

Общество
Польские пограничники вытеснили в Белоруссию беженцев через калитку для животных

Незаконных мигрантов накануне ночью вытеснили с территории Польши в Белоруссию через калитку для животных, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.

По информации ведомства, польские военные доставили к заграждению на границе с Белоруссией группу иностранцев. После этого силовики отворили калитку для животных и насильно вытолкнули беженцев, оставив их «в опасном для жизни положении».

Подобные инциденты происходят на границе двух стран регулярно. Иногда польские пограничники оставляют тела умерших беженцев — с августа 2021 года зарегистрировано 12 таких случаев. Как уточнили в Госпогранкомитете, в прошлом году удалось пресечь почти четыре тысячи попыток вытеснения в Белоруссию из стран Евросоюза 31 тысячи мигрантов.
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