Польские пограничники вытеснили в Белоруссию беженцев через калитку для животных

Подобные инциденты происходят на границе двух стран регулярно. Иногда польские пограничники оставляют тела умерших беженцев — с августа 2021 года зарегистрировано 12 таких случаев. Как уточнили в Госпогранкомитете, в прошлом году удалось пресечь почти четыре тысячи попыток вытеснения в Белоруссию из стран Евросоюза 31 тысячи мигрантов.