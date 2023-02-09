В Приангарье школьник уронил телефон в ванну и погиб от удара током

Несчастный случай произошел со школьником в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Подросток принимал ванну, уронил в воду телефон и погиб от удара током, сообщает региональный СУ СК России.
Трагедия случилась в жилом доме на улице Менделеева. По данным следствия, гаджет был на зарядке, когда упал в воду. В связи с этим несовершеннолетний получил смертельный электрический удар.
Когда на место происшествия прибыли врачи скорой помощи, мальчик не подавал признаков жизни. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).