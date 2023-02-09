В Новом Уренгое пенсионер зарезал приятеля в пьяном угаре и получил 12 лет колонии

Пенсионер предстал перед судом в Новом Уренгое за убийство приятеля в пьяном угаре. Пожилого мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).