В Новом Уренгое пенсионер зарезал приятеля в пьяном угаре и получил 12 лет колонии

Пенсионер предстал перед судом в Новом Уренгое за убийство приятеля в пьяном угаре. Пожилого мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
По данным следствия, 64-летний злоумышленник распивал спиртное со своей будущей жертвой. В ходе застолья мужчина схватил нож и ударил гостя в грудь. От полученного ранения собутыльник подсудимого скончался.
Пенсионер ранее уже был судим за совершение особо тяжких преступлений против личности. Суд признал жителя ЯНАО виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).