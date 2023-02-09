В Москве бутылка русской водки помогла раскрыть украинскую диверсантку в компании двух мужчин

Гостья выпила пару рюмок водки и заявила, что является уроженкой Одессы и делала схроны с оружием и боеприпасами в Запорожье, чтобы помочь ВСУ. После этого шокированные мужчины вызвали полицию — 25-летнюю злоумышленницу увезли на допрос.