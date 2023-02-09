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В Москве бутылка русской водки помогла раскрыть украинскую диверсантку в компании двух мужчин

Происшествия
В Москве бутылка русской водки помогла раскрыть украинскую диверсантку в компании двух мужчин

Два москвича раскрыли украинскую диверсантку во время застолья с русской водкой, пишет Telegram-канал Mash.

Вечером 52-летний мужчина отправился к другу в гости и увидел на улице плачущую девушку. Москвич представился и предложил присоединиться к ужину с алкоголем — она приняла приглашение.

Гостья выпила пару рюмок водки и заявила, что является уроженкой Одессы и делала схроны с оружием и боеприпасами в Запорожье, чтобы помочь ВСУ. После этого шокированные мужчины вызвали полицию — 25-летнюю злоумышленницу увезли на допрос.
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