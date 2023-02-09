Фестиваль науки «NAUKA0+» состоялся на базе МарГУ

День российской науки был ознаменован проведением на базе Педагогического института Марийского государственного университета XIII Фестиваля науки «NAUKA0+».
Как пишет ИА «МедиаПоток», мероприятие объединило ведущие научные центры республики. Свыше 300 школьников и учащихся техникумов со всего региона приняли участие в разнообразных мастер-классах, интеллектуальных играх, лектории «Великие тайны науки» и интерактивной выставке «Создавая будущее!» от практиков научной сферы.
От имени правительства Марий Эл будущих ученых поприветствовал Первый зампред Правительства РМЭ Михаил Васютин, а также министр образования и науки республики Лариса Ревуцкая.
По словам ректора МарГУ Михаила Швецова, для молодых людей ничего не может быть лучше карьеры ученого. Многие изменившие мир изобретения были разработаны до 39 лет. Однако, хотя наука – это во многом молодость, но она развивается только под наблюдением опытных наставников, подчеркнул ученый.