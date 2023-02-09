Фестиваль науки «NAUKA0+» состоялся на базе МарГУ

По словам ректора МарГУ Михаила Швецова, для молодых людей ничего не может быть лучше карьеры ученого. Многие изменившие мир изобретения были разработаны до 39 лет. Однако, хотя наука – это во многом молодость, но она развивается только под наблюдением опытных наставников, подчеркнул ученый.