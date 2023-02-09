Премьер Эстонии Каллас: Европа должна закупать технику для Украины по аналогии с вакцинами

Талин предлагает странам Европы приступить к совместным закупкам военной техники для Киева по аналогии с вакцинами от COVID-19. Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Она подчеркнула, что западные страны должны ускорить предоставление военной помощи украинским войскам, поэтому оборонная промышленность ЕС должна нарастить производство техники для Украины.
«Я думала, что мы можем использовать механизм, похожий на тот, что применялся в случае с вакцинами. То есть европейские страны будут выделять денежные средства, Европейская комиссия будет закупать, и затем технику будут отправлять непосредственно на Украину», — объяснила Каллас.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские войска начали минировать позиции и технику под Кременной для дальнейшего отступления.